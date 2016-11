GroÃŸ-Enzersdorf

Eine Familie wurde bereits abgeschoben: Hanadi und Whalid sitzen mit ihrem Baby in einem heruntergekommenen, kleinen Hotelzimmer an einer Ausfallsstraße vor Zagreb, das Fenster schließt nicht, die Badezimmerdecke ist gestern in die Waschmuschel gekracht, Strom gibt’s nur von 18 bis 21 Uhr, dazu keine Windeln, kein Waschzeug, kaum etwas zu essen.

Aber sie haben „Glück“ im Unglück, ihre Freunde aus Groß-Enzersdorf haben sie besucht, helfen, wo es geht und vor allem, sie haben bewirkt, dass die drei wohl zurückkommen dürfen, denn ihre Abschiebung war voreilig geschehen, der Verfassungsgerichtshof hat ihrem Einwand aufschiebende Wirkung zuerkannt.

„Lasst sie bleiben“

Einigen der Groß-Enzersdorfer Asylwerber droht ein ähnliches Schicksal: Allen, die nach der Jahreswende ankamen und ihre Spuren in Kroatien oder Ungarn hinterlassen haben, droht die Abschiebung dorthin – ungeachtet dessen, wie sehr sie sich um Anpassung bemüht und was sie hier schon alles erlernt haben. Und ungeachtet dessen, ob sie alt oder jung, gesund oder krank sind.

Nicht nur in Groß-Enzersdorf, allerorten geschieht dies derzeit. Daher haben am Sonntag Helfer österreichweit zu Mahnwachen aufgerufen: „Lasst sie bleiben“ stand auf den Tafeln der empörten Helfer, die mit Kerzen ausgestattet den Stadtler Stadtpark aufsuchten.