GroÃŸ-Enzersdorf

Ahmed und Aladin sind endlich angekommen. Ahmed war schon immer der mit dem freundlichen Lächeln, aber jetzt strahlt er. Und Aladin, der manchmal in sich gekehrt war, wirkt noch immer ernst, aber ist offenbar voller Eifer dabei, die wieder gewonnene Familie in Österreichische einzuweisen, jedenfalls können alle schon artig „Grüß Gott“ sagen, bis zehn zählen und viele Buchstaben nennen.

Seine Familie erlebte eine abenteuerlichen Flucht, die von Aleppo ausging: Das Haus wurde ausgebombt, Verwandte dabei getötet, Vater und Onkel vor die Wahl gestellt: Entweder für einen IS-Ableger zu kämpfen oder umgebracht zu werden.

Kein Lohn, keine Schule, keine Legalität

Die Familie hat ihre Uhren verkauft, ihr Erspartes zusammengekratzt und sind in die Türkei geflüchtet. In Mersin haben sie in einer Lokum-Manufaktur Unterschlupf gefunden, gegen Kost und Logis gearbeitet, alle, auch die kleineren Kinder, Gelatine gerührt, Mama musste putzen. Freilich kein Lohn, keine Schule, keine Legalität.

Ahmed und Aladin haben sich von der Welle nach Deutschland tragen lassen, gegen das letzte Geld die Schlepper bezahlt, Schlauchboot nach Griechenland, Fußmärsche durch die Balkanländer. Nach Wochen der Flucht, Wochen in den Zelten von Traiskirchen haben sie in Groß-Enzersdorf Unterschlupf gefunden. Und das Warten begann, auf den Asylbescheid, auf Termine bei Behörden – lauter Zitterpartien.

Nichts war einfach, wirklich gar nichts. Außer der Empfang in der Volksschule, außer der Empfang in der Nachbarschaft, in der Willkommensgruppe, im Deutschkurs der Freiwilligen, das ist freilich nicht nichts.

Gut eineinhalb Jahre später liegen sie sich in den Armen: Ahmed, Fatima und die sechs Kinder. Und sie laden Nachbarn zum Kaffee in die neu bezogene Wohnung. Die Vorbesitzerin lässt vieles drinnen und hilft, wo sie kann. Die neuen Nachbarn bringen Schokolade und viel ehrliche Freundlichkeit mit. Fatima hat syrische Fleischlaberl und Lokum aufgetischt – ja, auch wenn sie noch nicht wissen, wie es weitergehen wird, sie strahlen einmal vor Glück.