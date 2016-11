VP-Stadtrat Michael Rauscher legt sein Mandat als Stadtrat mit Ende des Jahres 2016 zurück. Rauscher wird auch die Funktion des Fraktionsobmannes an Gottfried Rotter übergeben.

„Wenn man fast 20 Jahre an vorderster Stelle einer Partei steht, entladen sich sprichwörtlich die Akkus zusehends. Das habe ich gemerkt und längere Zeit darüber nachgedacht, ob ich auch in Zukunft die Kraft und Motivation für eine derartig wichtige Position aufbringen kann“, erklärt Rauscher und ergänzt: „Ich habe mich daher nach dieser Nachdenkphase entschieden, die Funktionen des Stadtrates und des Fraktionsobmannes zu übergeben. Ich werde aber als Gemeinderat weiterhin mithelfen, dass die VP Groß-Enzersdorf die gestaltende Kraft in der Gemeinde bleibt.“

Rauscher ist seit 1998 im Gemeinderat und Stadtrat und führte in dieser Zeit auch die VP-Fraktion. 2010 war er VP-Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl. Die Volkspartei konnte ein Mandat dazugewinnen und die absolute Mandatsmehrheit der SPÖ brechen.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für das was wir nicht tun“

Gottfried Rotters Motto

Als Nachfolger für beide Funktionen wurde von der VP-Fraktion Gemeinderat Gottfried Rotter nominiert. Er wird bei der Sitzung des Gemeinderats am 14. Dezember zur Wahl als Stadtrat für Straßenbau vorgeschlagen und wird ab diesem Zeitpunkt auch das Amt des Fraktionsobmannes übernehmen.

Rotter wohnt seit 2005 in Oberhausen und ist selbstständiger Unternehmer sowie Geschäftsführer der EDS GmbH und der e-Marke Austria. Politisch ist er im Vorstand des Wirtschaftsbundes Wien 22 und für die VP GE seit Juni 2015 im Gemeinderat tätig. Sein Motto in der politischen Arbeit verdankt er Moliere: „Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für das was wir nicht tun.“