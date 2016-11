GroÃŸ-Enzersdorf

Hanaadi, Whalid und Khaled sind wieder zurück: Vor vier Wochen war die Flüchtlingsfamilie am frühen Morgen aus dem Haus „ihrer Familie“ in Groß-Enzersdorf geholt und ins Schubzentrum nach Simmering gebracht worden, um zwei Tage später nach Zagreb abgeschoben zu werden – ins mittlerweile berüchtigt überfüllte, ziemlich desolate und zum Flüchtlingslager umfunktionierte „Hotel Porin“.

Dorthin, wo es mittlerweile an allem mangelt – an Essen, an Baby-Windeln, an Waschzeug und vielem anderen. Sie blieben nicht lang allein: Gabi und Gerhard, ihre Stadtler Herbergsgeber, hatten schon Helfer aus Kroatien um Hilfe angefleht, haben dann selbst ihre Wagen geladen und sind hinuntergedüst. Zuvor hatten sie schon alle rechtlichen Hebel in Bewegung gesetzt, um die Abschiebung von Hanaadi, Whalid und Khaled zu verhindern.

Den Bescheid des Verfassungsgerichtshofes mit aufschiebender Wirkung hatten die Groß-Enzersdorfer ein paar Tage später in Händen, da war die junge Flüchtlings-Familie aber schon nach Zagreb verfrachtet worden. Gabi und Gerhard taten daraufhin alles Menschenmögliche, um ihre Rückkehr zu ermöglichen: „Wir haben viele Schutzengel gehabt und sind auf zahlreiche hilfsbereite Beamte gestoßen, vor allem in der österreichischen Botschaft in Kroatien“, erzählt Gabi.

"Wir haben viele Schutzengel gehabt"

Drei Wochen später war es dann soweit: Die Flüchtlingsfamilie bestieg den Bus nach Wien, fünf Stunden später waren alle wieder da – „bei Freunden“, strahlen sie, „nein, Familie!“ Und auch Gabi und Gerhard strahlen, ebenso wie viele Helfer, die Geld gesammelt und Mahnwachen abgehalten haben.

