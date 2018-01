Gottfried Rotter, Ex-VP-Stadtrat und nunmehr einfaches Mitglied des Gemeinderates, hatte auf Facebook die Spendenübergabe der SP an die Florianis am „heiligen Nachmittag“ der Feuerwehr, an dem Kindern mit Spielen und Fahrten mit den Feuerwehrautos das Warten aufs Christkind verkürzt wird, aufs Korn genommen. Und die Geschichte auch auf die Online-Version einer Tageszeitung katapultiert.

Dort wird getitelt: „Spendenübergabe löste Shitstorm aus“. Denn Parteipolitik habe nichts bei der Feuerwehr zu suchen. Wer den Shitstorm dann tatsächlich sucht, findet außer Zustimmung vonseiten Rotters Ehefrau und eines FPÖ-Funktionärs nicht viel als Verwunderung darüber, worüber man sich aufregen könnte.

"Ein Danke an die Feuerwehr"

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec würde am liebsten gar nichts dazu sagen, lässt ihrem Ärger dann aber seinen Lauf: Das Foto, das zur seltsamen Story gebracht wurde, zeige die Spendenübergabe seitens der Gemeindespitze inklusive Köpfe der ÖVP-Fraktion. „Wir wollten der Feuerwehr Danke sagen und unsere Wertschätzung gerade auch zu Weihnachten und vor Publikum zeigen“, so Obereigner-Sivec.

Tatsächlich hatten hernach auch die SPÖ-Frauen das von ihnen finanzierte Jugendzelt übergeben. FF-Kommandant Christian Lamminger habe es durchaus gern gesehen, dass die Jugendarbeit geschätzt wird: „Ja, es ist richtig, dass Politik nichts in der Feuerwehr verloren hat, wir können selbstverständlich auch nicht nach Parteibuch löschen. Wir sind heuer bereits 212 Mal unentgeltlich im Einsatz gewesen, ohne zu fragen, welcher politischen oder religiösen Gruppierung der Hilfesuchende angehört.“

Der FF-Chef weiter: „Ja, es ist auch richtig, dass sich die Feuerwehr sehr über eine Spende freut. Und da Geld kein Mascherl hat, scheuen wir uns nicht davor, auch von politischen Parteien eine Spende anzunehmen, noch dazu zweckgebunden für die Jugendarbeit. Dieses Mal war es die SPÖ, wir nehmen jedoch auch Spenden der ÖVP, der FPÖ und von Wir Bürger (Grüne) entgegen.“