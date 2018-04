Gemeinsam mit Vertretern der Stadtgemeinde Zistersdorf, des Niederösterreichischen Landtags, dem Betreiber und seinem Finanzierungspartner erfolgte am Mittwoch der Spatenstich für den Windpark Groß-Inzersdorf, der noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll und für die Lieferung von umweltfreundlichem Strom für weitere 7.500 Haushalte sorgen wird.

Der Windpark Groß-Inzersdorf wird von der WindLandKraft Firmengruppe aus Untersiebenbrunn errichtet, die bereits mehrere Windparks im Weinviertel betreibt. Für das Projekt in Groß-Inzersdorf investiert das Unternehmen rund 17 Millionen Euro.

„Der vorhandene Raum sollte besser genutzt werden, damit künftige Windparks nicht näher zu den Ortskernen rutschen.“ VP-Stadtchef Wolfgang Peischl

Für Wolfgang Peischl, VP-Bürgermeister der Großgemeinde Zistersdorf, ist der Windpark ein wichtiges Projekt: „Wir gehen konsequent den vom Land Niederösterreich und Bund eingeschlagenen Weg in Richtung erneuerbarer Energie und Klimaschutz.“ Um das Bundesziel, 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie erreichen zu können, ortet Peischl Handlungsbedarf beim Ausbau der Windkraft: „Bei neuen Windkraft-Zonen sollte der vorhandene Raum besser genutzt werden, damit künftige Windparks nicht näher zu den Ortskernen rutschen.“

„Bezirk ist führend im Bereich Windenergie“

Rückendeckung erhält der Bürgermeister von VP-Landtagsabgeordnetem René Lobner: „Ich bin stolz darauf, dass der Bezirk Gänserndorf führend im Bereich der Windenergie ist. Die optimale Nutzung der bestehenden Zonen und die Schaffung neuer Windkraft-Zonen ist das Gebot der Stunde, um den Energiefahrplan 2030 der NÖ Landesregierung umzusetzen. Das Abwägen der Interessen von Bevölkerung und Naturschutz ist mir dabei aber sehr wichtig.“

Für den Betreiber gilt es vor allem auch, die Rahmenbedingungen zu verbessern: „Zur Umsetzung der Klima- und Energiestrategie braucht es viele erfolgreiche Projekte. Hierfür müssen auch die Effizienz der Genehmigungsverfahren und das Tempo des Infrastruktur-Ausbaus auf den Prüfstand gebracht und neu überdacht werden“, erklärt Gregor Erasim, Geschäftsführer der WindLandKraft-Firmengruppe, im Rahmen des Spartenstichs.

„Durch die tragfähige Partnerschaft mit der Stadtgemeinde Zistersdorf ist uns so ein erfolgreiches Projekt gelungen. Wir freuen uns sehr, nach einer langen Planungs- und Genehmigungsphase heute gemeinsam den Baubeginn zu feiern“, so Erasim, der auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Bevölkerung als Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Ausbau sieht.