GroÃŸ-Schweinbarth

Stelze und Brezel garniert mit dem Wissen, etwas Gutes zu tun, fließt doch der Erlös zur Gänze in Hilfsprojekte der engagierten Löwen. Wie Präsident Johannes Jaindl betonte, war fast alles für das Fest Handarbeit, vor allem von den rührigen Lions-Damen, die feine Hand an die Dekoration und an die köstlichen Mehlspeisen anlegten. Für Wiesnfeststimmung sorgten die Auersthaler Anlaßbläser.

Zu späterer Stunde kam Martin Harling, Vizeweltmeister auf der steierischen Harmonika, extra aus dem südlichen Kärnten angereist. Dann ging mit DJ Gletscherweiss so richtig die Post ab. Für die perfekte Organisation zeichnete Franz Schuscha verantwortlich, unter den Gästen wurde auch Hausherrin VP-Bürgermeisterin Marianne Rickl gesehen.