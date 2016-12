Begonnen hat alles mit dem Vorhaben des Schwiegersohnes, eine Weihnachtskrippe selber zu bauen. Heute ist Franz Berthold Krippen-Baumeister und eine Koryphäe in seinem Fach.

Der Perfektionist wollte es genau wissen. Er belegte einen entsprechenden Kurs über das Bildungs- und Heimatwerk. Zu den fachlichen Informationen gesellte sich bald das Virus „Krippenbauen“. Schon zwei Jahre nach seinen Anfängen absolvierte er den „Krippen-Baumeister“ und war ab 2006 als Kursleiter tätig, bis Berthold vor drei Jahren in seiner Heimatgemeinde die Krippenbau-Kurse ins Leben rief.

Je nach Größe des Vorhabens kann die Fertigung eines Unikates schon mal an die 80 bis 100 Arbeitsstunden in Anspruch nehmen. An die 300 Krippen sind so von Interessierten unter seiner kundigen Anleitung schon entstanden. Er selbst hat neben seiner Meisterkrippe vor allem „Exoten“ gebaut. Da finden sich Fastenkrippen oder welche in Laternen und sogar Baustämme inspirieren den gelernten Schlosser.

„Die Idee kommt, wenn ich das Material sehe“, gibt Berthold seine Muse preis. Mit etwas Wehmut im Herzen hat der bald 80-Jährige die Kursleitung an Josef Kaltenbrunner übergeben. Gerne steht er weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, nur die umfangreichen Vorarbeiten für die Kurse sind ihm doch schon zu viel.

Beim Festakt zur Krippen-Ausstellung zu seinen Ehren würdigten SP-Nationalratsabgeordneter Rudolf Plessl und Landesrat Karl Wilfing seine Verdienste um die christliche Tradition der Weihnachtskrippe.