Was geschieht, wenn ein Mensch verstirbt und nicht einmal die Mittel für ein einfachstes Begräbnis vorhanden sind und auch sonst niemand dafür aufkommen kann? In so einem Fall ist gesetzlich geregelt, dass die Gemeinde die Bestattung bezahlen muss – ein „Armenbegräbnis“ sozusagen.

So einen letzten Weg nahm dieser Tage Karin B. Sie verunfallte am frühen Morgen des 9. März (die NÖN berichtete), am Tag ihres 39. Geburtstages. Einige Kollegen und ihre Söhne folgten dem Sarg, jemand hielt eine kurze Ansprache mit den wichtigsten Stationen ihres Lebens. So weit, so normal.

"Die Grabstelle wird von den Gemeindearbeitern gepflegt"

Doch die kleine Familie lebte nicht zusammen, ein Sohn wohnt in einer betreuten Einrichtung in Mistelbach, der andere bei der Großmutter, B. selbst lebte in bescheidenen Verhältnissen in Bad Pirawarth. Wo der Vater ist, weiß niemand. Ein einziger Kranz ist zu sehen, gespendet von den Kollegen, ein kleines Bukett sowie Kerzen. Das Grab links hinten am Friedhof ziert ein schlichtes Holzkreuz – und dabei wird es auch bleiben.

„Die Grabstelle wird von den Gemeindearbeitern gepflegt, das Gras gemäht“, erklärt Amtsleiter Walter Peterschelka. In der Gemeindestube kann sich niemand erinnern, wann das letzte Mal ein Armenbegräbnis stattfand.