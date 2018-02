Gespannt warteten die „schönste Frau Österreichs“, Celine Schrenk aus Gänserndorf-Süd, mit „Mister Austria“ Alberto Nodale aus Wien sowie die Gänserndorferin Paulina Brier und ihr Tanzpartner Günter Neustifter aus Groß-Schweinbarth vergangenen Donnerstag in der Wiener Staatsoper auf ihren großen Auftritt als Debütantenpaare. Die Kristalle auf den von Dolce & Gabbana entworfenen Tiaras der jungen Damen glitzerten im Scheinwerferlicht, die Herren machten im schwarzen Frack eine gute Figur.

Für Brier war es einer der aufregendsten Tage ihres 19-jährigen Lebens: „Nach dem Frisuren- und Makeup-Check im Hotel Bristol wurden wir um 19 Uhr ins Obergeschoß der Oper eingelassen. Wir probten noch einmal in entspannter Atmosphäre. Als wir in den Ballsaal einzogen, musste ich mich bei der Schrittfolge nicht mehr konzentrieren, ich fühlte mich wie eine Prinzessin.“

Das Debütantenpaar Paulina Brier und Günter Neustifter genoss den glamourösen Ball nach dem gelungenen Einzug, schwungvoller Polka und perfektem Linkswalzer. | privat

Briers Tanzpartner Neustifter ergänzt: „Dieser Auftritt vor tausenden Gästen und Fernsehzusehern war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Durch die Architektur der Oper fühlte man sich in der Zeit zurückversetzt. Der riesige Ballsaal, die vielen Bars und Tanzflächen sahen so aus, als würden sie das ganze Jahr dort stehen.“

Beide genossen die Ballatmosphäre bis halb fünf Uhr früh. Um 24 Uhr tanzten sie im Ballsaal die Quadrille mit. Und sie besuchten den Heurigen, die Jazzbar und die Disco im Untergeschoß, in der eine Live-Sängerin für gute Stimmung sorgte.

„Miss Austria“ Celine Schrenk, deren Kleid mit eng anliegender Korsage von Designerin Erika Suess entworfen wurde, erinnert sich an die anspruchsvollen Tanzproben: „Die schnelle Choreografie und die festgelegten Formationen stellten eine interessante Herausforderung dar.“ Das Beautypaar absolvierte vor und nach der Eröffnung einige Interviewtermine und stellte sich am roten Teppich den vielen Fotografen. „Ein besonderes Highlight unseres Ballbesuches war das Zusammentreffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz“, betont Schrenk. „Erst um 4 Uhr früh konnte ich entspannen und in unserer Loge die Ballwürstel verkosten.“