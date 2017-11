Dorfgeschichten und Geschichten aus dem Dorf – im dritten Teil der Reihe „Zeitzeugen“ standen historische Gebäude in der Gemeinde und die Schicksale deren Bewohner im Mittelpunkt. Das Interesse war enorm, auch bei der Jugend.

Da betrat zunächst Bäckermeister Josef Jansky die Bühne. Den „80er“ längst hinter sich, erzählte er vom Bäckerleben, erklärte, was ein „Störbrot“ ist. Sein damaliger Lehrling Franz Platt sorgte übrigens für das süße „Entrée“ des Abends.

Über das katholische Vereinshaus – heute längst abgerissen – wusste Josefa Zwang viel Heiteres, aber auch Tragisches zu berichten. Die Räumlichkeiten waren Schauplatz so manchen Theaterstückes. Eine der damaligen Darsteller ist Freda Boswald, die mit ihrer Zwillingsschwester Anni auf der Bühne stand. Im Krieg erlebte das Haus ganz andere Zeiten – Gefangene waren darin untergebracht.

„Für uns war das damals das Paradies"

Eines der ältesten Gebäude in der Gemeinde hat seinen Ursprung in einer Stiftung von Margaretha von Abensperg und Traun aus dem Jahr 1701. Drei Männer und drei Frauen sollten hier Versorgung finden und das blieb auch über die Jahrhunderte so. Nach dem Krieg fand die Familie von Gerd und Gerfried John hier Wohnung. „Für uns war das damals das Paradies“, bekannten die beiden Herren freimütig. Schlussendlich verfiel das Gebäude zusehends, bis Gerhard und Gerti Nödl sich Ende der 1970er-Jahre des geschichtsträchtigen Hauses erbarmten.

Auf die Frage des Moderators Michael Friedrich, was das Ehepaar damals zum Kauf bewegte, antwortete Gerhard Nödl: „Das war jugendlicher Leichtsinn.“ Heute präsentiert sich das Gebäude in tadellosem Zustand – nur über den Vordereingang ist das schmucke Haus nicht zu begehen, weil der Weg über Gemeindegrund führen würde. Friedrich spielte den Ball gleich an die anwesende Ortschefin Marianne Rickl weiter.

Für die Familie der Stifterin gab Benedikt Abensperg und Traun Anekdoten und Geschichten zum Besten. So soll Margaretha bis heute als „Weiße Frau“ im Schloss der Familie spuken und vor schlimmen Ereignissen warnen. Allerdings erscheint sie nur Sonntagskindern, die an einem Neujahrstag geboren sind, in der Schlosskapelle. Blöd, dass niemand mehr weiß, welcher Raum das ursprünglich war.

Dem langjährigen Kapellmeister des Musikvereins, Karl Platt, bereiteten seine Musikerkollegen eine besondere Überraschung – eine Modeschau mit den Uniformen seit Bestehen und einem zünftigen Marsch. Universitätsprofessor Gerhard Ruthammer erklärte, warum in der Gemeinde nie Öl gefunden wurde.