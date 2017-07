Obwohl der Regen am Montagmorgen die Stadt etwas abkühlte, ging es am Vormittag heiß her. Grund dafür war, dass einige Bäume entlang der Hauptstraße gegenüber dem Rathaus gefällt wurden.

Beate Kainz, Fraktionssprecherin der Grünen, ist wütend: „Es geht hier nicht um ein paar alte Bäume, die mit ,Gefahr im Verzug‘ gerechtfertigterweise auch ohne Beschluss abgeschnitten werden können“, meint die Mandatarin. Es gehe um Platz und die Vollziehung der Neugestaltung der Hauptstraße, die so nicht beschlossen worden sei. „Eine Vorgehensweise, die demokratiepolitisch bedenklich ist“, befindet Kainz.

Zur Erinnerung: In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand die Neugestaltung der Hauptstraße auf der Tagesordnung. Die Allee sollte gefällt werden, diesen Antrag brachte VP-Bürgermeister René Lobner jedoch nicht durch, bei der Abstimmung kam es zu einer Patt-Stellung von 18 zu 18. Die Rodung der Bäume war somit abgelehnt.

Kainz hätte gehofft, dass „wir uns nach der letzten Sitzung gemeinsam zusammensetzen, um über die Neugestaltung der Hauptstraße zu sprechen“.

Dass jetzt trotzdem Bäume fallen, ärgert nicht nur die Grüne. Auch Walter Krichbaumer, Obmann der Bürgerliste, ist empört, als er erfährt, dass Bäume umgeschnitten werden: „Die Hauptstraße war einmal eine wunderschöne Allee und jetzt verlieren wir die Bäume en masse“, ist Krichbaumer traurig über die Entwicklung der Stadt. Er hat den Eindruck: „Alles, was grün ist, muss weg.“ Dass sich der Bürgermeister über den Gemeinderat hinwegsetze, sei eine Sauerei. „Es sollte überlegt werden, eine Aufsichtsbeschwerde zu machen“, meint Walter Krichbaumer.

Bäume mussten Einfahrt für Busbahnhof weichen

Bürgermeister Lobner: „Selbstverständlich halten wir uns an den Gemeinderatsbeschluss.“ | Gemeinde

Die NÖN fragte bei Bürgermeister Lobner nach, wieso diese Bäume gefällt wurden. „Das ist viel Aufregung um nichts“, kommentiert der Stadtchef den Aufschrei der beiden Oppositions-Politiker. Er erklärt: „Die vier bis fünf Bäume wurden deswegen gefällt, weil dort die Einfahrt zum Busbahnhof hinkommt. Dass ich keine Einfahrt machen kann, wenn Bäume davorstehen, das sagt die Logik.“ Selbstverständlich würden nicht alle Bäume der Allee gefällt. Nur jene, die nötig seien, um eben eine Einfahrt errichten zu können. „Dafür gibt es selbstredend Beschlüsse“, spricht Lobner das Straßenbauprojekt an, dem auch Kainz zugestimmt habe. „Ich nehm‘ sie jetzt einmal in Schutz und sage, sie ist einfach nicht hitzebeständig“, kann der Stadtchef die Vorwürfe der Mandatarin mit Humor nehmen.

Der Mandatarin ist das Lachen vergangen. Lobners Argument, es gebe gültige Beschlüsse für das Straßenbauprojek, interpretiert sie anders: „Über die Hauptstraße waren bei der Sitzung nachweislich keine vollziehbaren Pläne vorhanden“, berichtet Kainz. Deshalb „konnten wir zwar dem Budgetplan für die Hauptstraße und dem Busbahnhof zustimmen, der Umsetzung aber nicht“.