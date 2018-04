Wie steht es um die Gemeindefinanzen in Haringsee? VP-Bürgermeister Roman Sigmund gibt detailliert Auskunft über das Budget und wohin das Gemeinde-Geld fließt.

Der ordentliche Haushalt beläuft sich demnach auf Einnahmen über knapp 2,58 Millionen Euro, demgegenüber stehen Ausgaben von etwa 2,3 Millionen Euro. Im außerordentlichen Haushalt stehen wiederum Einnahmen von ca. 500.000 Euro Ausgaben von 365.000 Euro gegenüber. Freuen darf man sich über eine Reduktion des Gesamtschuldennachweises: Standen dort am 1. Jänner 2017 noch fast 1,4 Millionen, konnte dieser Wert bis zum 31. Dezember 2017 auf unter 1,2 Millionen Euro reduziert werden.

"Dieses Projekt ist endgültig aktuell worden"

Für die Zukunft stehen einige Großprojekte in den Startlöchern: So ist der Kindergartenneubau, ein wichtiges Projekt für die Gemeinde, derzeit bereits in der Planungsphase. Weiters müssen auch die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der kommenden öffentlichen Wasserversorgung erwähnt werden.

„Dieses Projekt ist aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt auch für die Gemeinde endgültig aktuell geworden“, informiert Sigmund. Hierfür wurde auch im Gemeinderat als erster Schritt ein Beschluss gefasst, Angebote zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie einzuholen. Laufend werden außerdem Erweiterungen der Straßenbeleuchtung und Gehweg-Ausbauten durchgeführt.

Auch drei besondere Feste stehen 2018 am Programm: Am 26. August feiert die Fuchenbigler Kirche ihren 300. Geburtstag, außerdem steht die Einweihung der Haringseer Kirchenorgel an und schließlich wird das FF-Haus in Straudorf eröffnet.