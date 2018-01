Mit einem Bevölkerungszuwachs zwischen 10 und 20 Prozent rechnet Hauskirchens VP-Bürgermeister Helmut Arzt in den nächsten Jahren. Grund ist die neue, kürzlich eröffnete Teilstrecke der A5 zwischen Schrick und Poysbrunn (Bezirk Mistelbach, die NÖN berichtete), durch die der Norden des Bezirks Gänserndorf Aufwind bekommt.

Die Werbegemeinschaft Zayatal und Umgebung wurde so bereits vergangenes Jahr ins Leben gerufen und will unter dem Motto „Zay’t Wirts“ die Wirtschaft in der Region beleben. Die Chancen dafür sind jetzt wohl besser denn je, denn mit der weitaus schnelleren Anbindung durch die Nordautobahn A5 an Wien gehen verbesserte wirtschaftliche Prognosen einher. „Deshalb sind die Gemeinden angehalten, die Bauplatzpreise anzupassen“, erklärt Arzt.

Im Gemeinderat beschloss man daher eine Erhöhung der Preise um rund 5 Euro pro Quadratmeter auf nunmehr 30 Euro. „Wir haben schon lange darüber nachgedacht“, so Arzt, der aber gleichzeitig betont, hausbauende Einwohner keinesfalls vergraulen zu wollen.

Gleichzeitig mit der Preisanpassung wurden daher zwei Rückvergütungsvarianten beschlossen: 50 Prozent (bei Fertigstellung innerhalb von drei Jahren ab Baubewilligung) bzw. 25 Prozent (Fertigstellung innerhalb von fünf Jahren) der Aufschließungskosten werden rückerstattet. Bedingung ist, dass der Hauptwohnsitz in Hauskirchen liegt. Schon jetzt verzeichne man laut Arzt eine leichte Steigerung der Bevölkerungszahl im Ort.

Auch in der Stadt Zistersdorf sollen 2018 beispielsweise insgesamt 60 neue Bauplätze aufgeschlossen werden. Der Kaufpreis liegt hier bei 35 Euro pro Quadratmeter.