Einbrecher-Trio rasch festgenommen! .

Ein unbekannter Mann brach am Sonntag, dem 9. Juli, in Hohenau an der March ein Gartentor gewaltsam auf und drang in ein Wohnhaus ein. Die 55-jährige Besitzerin war zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Als sie den Eindringling bemerkte, schrie sie ihn lautstark an. Der Mann ergriff sofort die Flucht.