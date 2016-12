Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das Flüchtlingsquartier auf dem Gelände der stillgelegten Agrana-Zuckerfabrik feierlich eröffnet. An die 50 Personen bezogen daraufhin im September 2015 ihr „Zuhause auf Zeit“ – rund 30 Personen wurden im ehemaligen Bürotrakt untergebracht, etwa 20 in Containern auf dem Areal (die NÖN berichtete). Nun sind mehrere Monate vergangen – und im Quartier ist es mittlerweile ruhig geworden. So ruhig, dass die Betreiberfirma SLC-Asylcare die Container nun vorerst stilllegt.

SLC-Geschäftsführer Christian Kogler erklärt: „Der Bedarf ist derzeit in NÖ allgemein nicht so groß, weshalb wir die Container vorerst ,abschalten‘.“ Es handle sich dabei um keine dauerhafte Schließung – die vorhandenen Kapazitäten würden als „Reserve“ dienen, falls im Frühjahr wieder größerer Platzbedarf bestünde.

Sechs Flüchtlinge nach Amstetten übersiedelt

Bis zuletzt wohnten in den Containern auf dem Fabriksgelände noch sechs männliche Asylwerber. Sie wurden allesamt in ein SLC-Quartier nach Amstetten übersiedelt, so Kogler. Die übrigen der ursprünglich 20 Container-Bewohner seien aufgrund von zumeist positiven Asylbescheiden bereits aus der Flüchtlingsunterkunft ausgezogen.

In den ehemaligen Büroräumen der Fabrik leben auch weiterhin um die 25 Personen – vor allem Familien, deren Kinder die Schule im Ort besuchen und die deshalb eine besondere Bindung zur Gemeinde haben.