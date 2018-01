„Politische Mitbewerber amüsieren mich mittlerweile, wenn sie Investitionen in diesen Bereichen fordern, denn sowohl das Land NÖ als auch die ausführenden Firmen bestätigen laufend, dass kaum eine andere Gemeinde so viel in diesem Bereich bewerkstelligt wie die unsrige“, so SP-Bürgermeister Robert Freitag über straßenbauliche Maßnahmen in seiner Gemeinde, die auch in diesem Jahr weiter fortgesetzt werden sollen.

240.000 Euro wurden im außerordentlichen Voranschlag dafür vorgesehen, ein Teil davon soll für die Neugestaltung des Kreisverkehrs zur Verkehrsanbindung des Fachmarktzentrums aufgewendet werden. 2017 wurde der Lift im Rathaus fertiggestellt, 2018 soll es durch die Erneuerung der Leitungen und weitere Gestaltungsmaßnahmen auch im Inneren wieder auf den neuesten Stand gebracht werden.

Umgestaltung der Grünanlage

Im Zuge der Ökozentrum-Errichtung im Liechtensteinpark soll auch die Grünanlage selbst umgestaltet werden. „Der Bestand an gesunden Bäumen wird so weit wie möglich erhalten bleiben“, versichert Freitag. 2017 wurden Stimmen laut, die sich um die Pflanzen sorgten (die NÖN berichtete). Das Budget für das Jahr 2018 wurde im Gemeinderat mit rund 4,5 Mio. Euro im ordentlichen und rund 1,5 Mio. Euro im außerordentlichen Voranschlag beschlossen.

