Großeinsatz am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Bernsteinstraße: Das Reifenlager eines Autohauses stand in Vollbrand, auch Teile des angeschlossenen Gebäudes waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits den Flammen zum Opfer gefallen.

Im Reifenlager entstand großer Sachschaden. Neben den insgesamt sieben Wehren standen auch Rettung und Polizei im Einsatz. Verletzt wurde niemand. | AFKDO/Geiter

70 Mann von insgesamt sieben verschiedenen Wehren standen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die brennenden Reifen wurden mit Schaum gelöscht, was zu einem sehr raschen Erfolg führte. Auch zwei Gasflaschen mussten von einem Atemschutztrupp geborgen und gekühlt werden.

Brandursache wird aktuell ermittelt

Hohenaus FF-Kommandant Philipp Kuril konnte auf Nachfrage noch nichts zur Brandursache sagen – derzeit laufen diesbezüglich Ermittlungen. Das bestätigt auch Autohaus-Besitzer Gerhard Nossian, auch er könne sich den Auslöser für die Flammen nicht erklären.

Der Autohaus-Betrieb soll indes aber wie gewohnt weitergehen. „Die Aufräumarbeiten laufen. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, dass der Betrieb normal weitergehen kann“, so Nossian gegenüber der NÖN am Dienstag.