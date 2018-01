Großes Interesse zeigten die Bürger am Neujahrsempfang der Gemeinde – VP-Bürgermeister Hermann Gindl, die geschäftsführenden Gemeinderäte Helmut Vock und Harald Zagler, die Chefs der Schulen und des Kindergartens sowie die Obmänner und -frauen der Vereine berichteten über Vorhaben im heurigen Jahr.

Man könnte behaupten, die Bauplätze am Kirchpüllen gehen weg wie die warmen Semmeln. Aktuell ist nur noch ein Grundstück verfügbar, das Areal wird daher erweitert. Direkt im Siedlungsgebiet entsteht auch der neue Kindergarten, hier befindet man sich in der finalen Planungsphase. „Die Wasserversorgung ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft“, verweist Ortschef Gindl auf die Probleme an den heißen Tagen des Vorjahres. Auch das Thema Mobilität steht nach wie vor auf seiner Agenda.

Die ursprüngliche Idee, mit einem – eventuell gemeindeeigenen – Elektroauto ein Fahrservice für die Bürger zum Arzt oder für Amtswege anzubieten, scheiterte vorläufig an der Gewerbeordnung. Die Wirtschaftskammer ortete hier die gewerbliche Tätigkeit der Personenbeförderung.

Die Gemeinde hat übrigens auch einen Bundesmeister in ihrer Mitte – Gerhard Vock errang diesen Titel nämlich im Schneepflugfahren und wird Österreich bei den Weltmeisterschaften in Polen vertreten. Alle Anwesenden wünschten viel Glück.