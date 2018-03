Brennmeister Roman Kraus weiß, dass Gin im Trend liegt, und präsentierte nun zwei hauseigene Sorten. „Als Gin-Liebhaber war es ein lang gehegter Traum von mir, einen Gin zu produzieren, der das Weinviertel widerspiegelt“, so der Brennmeister.

Dafür habe er ein Jahr lang an den Rezepturen getüftelt und viel ausprobiert. Wichtig war ihm dabei, dass die für den Gin verwendeten Gewürze, Kräuter und Früchte entweder im Weinviertel wachsen oder in der hiesigen Küche verwendet werden.

Roman Kraus, Brennmeister aus Jedenspeigen, heimste für seine hochprozentigen Getränke bereits einige Auszeichnungen ein. | Pelikan

Ursprünglich wollte Kraus nur eine Ginsorte kreieren. Während der Schaffensphase kristallisierten sich aber bald zwei verschiedene Rezepturen heraus, „die vom Typus unterschiedlicher nicht sein könnten, aber gleichzeitig zeigen, wie vielfältig das Weinviertel ist“. Er brachte letztlich beide auf den Markt.

„Bei der Vielfalt wären wahrscheinlich noch einige spannende Sorten möglich“, schmunzelt Kraus. Eine ist jedenfalls der „KGIN – Weinviertel Gin (Pink Flamingo)“, eine feminine Sorte mit fruchtigen Muskatellernoten und Holunderblütenaromen. „KGIN – Weinviertel Dry Gin (Black Flamingo)“ ist der maskuline Gegenpart mit Wacholder, Kräutern und einer pfeffrigen Note, die an Grünen Veltliner erinnere.

Und wie hat es Gin-Liebhaber Kraus am liebsten? „Am liebsten pur mit einem Eiswürfel.“ Alledings seien die Möglichkeiten fast unendlich. „Er kann pur getrunken werden oder mit Tonic, aber auch in Cocktails. Der Gin-Trend setzt sich außerdem in unterschiedlichsten Kochrezepten fort“, erklärt Kraus.