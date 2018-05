Am 9. Juni geht die Jubiläums-Edition der „Sommernacht der Marchfelder“ in Szene: Zum zehnten Mal wird das Marchfeldjuwel Schloss Hof dann zum Schauplatz des größten Ballspektakels des Bezirks, bei dem einander nicht nur lokale Vertreter aus Politik und Wirtschaft die sprichwörtliche Klinke in die Hand geben, sondern auch VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die mittlerweile ebenfalls fix zusagte.

Seinen Auftakt nahm das Event nun zunächst aber in der Jedenspeigener Kellergasse, wo sieben Winzer aus dem Bezirk Gänserndorf sowie aus der Region Carnuntum (Bezirk Bruck) die diesjährigen Ballweine präsentierten.

Diese wurden zuvor von einer Fachjury auserkoren und werden in der Ballnacht an den verschiedensten Stationen wie zum Beispiel beim Heurigen und in den Sälen angeboten. Dass im südöstlichen Weinviertel hervorragende Weißweine heranreifen, beweisen die Winzer des Bezirks Gänserndorf.

Eigens komponierter Marsch zur Eröffnung

So werden in der Ballnacht der Welschriesling „Ried Köberl“ 2017 vom Weingut Stich-Gaismayer (Bad Pirawarth), der Grüne Veltliner DAC 2017 vom Weingut Fleckl (Waidendorf), der Grüne Veltliner 2017 vom Weingut Hahn (Hohenruppersdorf), der Grüne Veltliner Reserve „Rudolf von Habsburg“ 2015 vom Weingut Müllner (Jedenspeigen), der Rheinriesling 2017 vom Weingut Klotz (Stillfried), der Rosé 2017 vom Weingut Fleckl (Waidendorf) und der Winzersekt „Blanc de Blanc“ vom Weingut Schödl aus Loidesthal kredenzt.

Und auch an anderer Stelle ist alles bereit: So darf man sich schon auf eine feierliche Eröffnung der Jubiläumsauflage des Balls freuen, die traditionellerweise vom Jungdamen- und Jungherrenkomitee sowie vom Einmarsch der 23 Marchfelder Bürgermeister zu den Klängen des eigens für diesen Abend komponierten Marsches „Die Marchfelder“ von Peter Platt umrahmt wird.