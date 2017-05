Johanna Ernst, geboren 1939 in Jedenspeigen, ist die Enkelin des Firmengründers Richard Pawelka. In der Zwischenkriegszeit betrieben ihre Großeltern ein Kino im Ort. Ihre Mutter Paulina begleitete die Stummfilme am Klavier und durfte die Filmrollen im Handwagerl vom Bahnhof abholen.