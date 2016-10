Jedenspeigen

Die Firma EOR-Kampfmittelortung mit Sitz in Matzen hat sich auf das Auffinden und Entschärfen gefährlicher Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg (etwa Granaten) auf Wald- und Ackerflächen im nördlichen NÖ spezialisiert.

„Das Beseitigen von Kriegsaltlasten ist bei uns für alle leistbar“, so EOR-Eigentümer Andreas Herrmann, der einmal mehr auf die Gefahr hinweist, die unter der Erde lagert. „Wir sind in der Lage, Kampfmittel in stark kontaminierten Wäldern sowohl oberflächennahe als auch tief liegend zu orten, freizulegen und zu sichern.“ Entschärft werden die Funde letztlich vom Österreichischen Entminungsdienst.