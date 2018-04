In den frühen Nachtstunden von Samstag auf Sonntag ertönte in der Gemeinde ein lauter Knall, der so manche Einheimische aus dem Schlaf riss. Auch im Nachbarort Sierndorf war der Krach zu hören.

Jagdleiter Franz Gass zeigte der NÖN die Schäden am völlig zerstörten Hochstand. | Pelikan

Ursache hierfür war eine Detonation in einem Hochstand der örtlichen Jagdgesellschaft. Franz Gass, Jagdleiter in Jedenspeigen, und Franz Hofstetter, Jagdaufseher in der Gemeinde, zeigten beim NÖN-Lokalaugenschein die Schäden an dem von den Mitgliedern der Jagdgesellschaft in ihrer Freizeit selbst errichteten Hochstand.

„Trümmer liegen 13 Meter entfernt“

„Die Trümmer des Hochstands liegen in einem Umkreis von ungefähr 13 Metern von der Jagdhütte entfernt“, stellt Franz Gass fest, nachdem er die Distanz vom Stand bis zum letzten Holzscheit abschritt.

Die Polizei sei bereits vor Ort gewesen und habe ihre kriminaltechnischen Untersuchungen aufgenommen. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, so die Exekutive auf Nachfrage am Montag gegenüber der NÖN. Über Details wollte man sich seitens der Polizei vorerst noch nicht äußern.