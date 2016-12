Mindestens 25 Tote und dutzende Verletzte: So lautet die traurige Bilanz des Bomben-Anschlags vom 11. Dezember auf koptische Gläubige in Ägyptens Hauptstadt Kairo. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte der Sprengsatz während der Sonntagsmesse in der St.-Peter-und-Paul-Kirche, die sich direkt neben der Markus-Kathedrale befindet, dem Sitz des koptischen Oberhauptes Papst Tawadros II. Mittlerweile hat sich die Terror-Organisation IS („Islamischer Staat“) zu dem Selbstmord-Attentat bekannt.

Besonders betroffen macht der Anschlag Strasshofs Bürgerlisten-Gemeinderat Georg Dawoud, selbst bekennender Kopte und seit den Gemeinderatswahlen im Jänner 2015 im Ortsparlament vertreten. Die NÖN traf den angehenden Juristen nun zu einem Interview und sprach mit ihm über die derzeitige Lage der Kopten in Ägypten.

NÖN: Wie sieht die Situation der koptischen Minderheit in Ägypten nach dem Arabischen Frühling heute aus?

Georg Dawoud: Nach dem Rücktritt von Langzeit-Herrscher Hosni Mubarak im Jahr 2011 und der Machtübernahme von Mohammed Mursi, einem Muslimbruder, gab es mehr Angriffe gegen koptische Einrichtungen als zuvor. Die Situation für die christliche Minderheit verschlimmerte sich. 2014 wurde dann Abdelfattah al-Sisi Präsident Ägyptens. Unter seiner Führung besserte sich die Situation. Er verurteilte die Anschläge auf die koptische Kirche in Kairo und versprach, dass bis zu unserem Weihnachtsfest (am 6. Jänner, Anm.) die beschädigte Kirche auf Kosten des Militärs wieder saniert wird. Al-Sisi initiierte auch die Trauerfeierlichkeiten für die Toten und nahm selbst daran teil. Ich werte das als Zeichen für ein ehrliches Interesse an einer respektvollen Beziehung zwischen Muslimen und Kopten.

Sind Kopten im Alltag benachteiligt?

Dawoud: Es handelt sich um eine sehr subtile Art der Benachteiligung. Mein Onkel ist koptischer Priester in Mansura. Als er noch keinen Führerschein besaß und deswegen Taxis anhalten wollte, um zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen, fuhren unbesetzte Autos häufig an ihm vorbei, weil man anhand seiner Kleidung erkennen konnte, dass er Christ ist. Auch in der Politik und in höheren Ämtern sind Kopten unterrepräsentiert.

Inwiefern sind Kopten in Ägypten auch von Armut betroffen?

Dawoud: Die Kluft zwischen armen und reichen Menschen ist sehr groß. Eine Mittelschicht gibt es kaum. Koptische Bürger würde ich eher zur Oberschicht zählen.