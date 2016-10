„Der plötzliche Herzstillstand kann jeden überall treffen“, erklärt Mario Krammel, Anästhesist und Intensivmediziner am Wiener AKH. Der gebürtige Gänserndorfer, der während seines Medizinstudiums ehrenamtlich für das Rote Kreuz und die Feuerwehr in der Bezirkshauptstadt tätig war, ist auch geschäftsführender Präsident des Vereins „Puls“.

Dieser wiederum hat sich dem Kampf gegen den plötzlichen Herztod und einer flächendeckenden Installation von öffentlich zugänglichen Defibrillatoren (Defis) verschrieben.

Krammel: „Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde – und damit vor allem das rasche Eingreifen von Laien und der schnelle Einsatz eines Defis.“ Zur Erklärung: Ein Laien-Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das durch einen gezielten Elektroimpuls lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen wie zum Beispiel Kammerflimmern stoppt.

Mario Krammel ist Anästhesist und Intensivmediziner an der Medizinischen Universität Wien. | NOEN, privat

Was muss ein Passant im Notfall tun? Krammel: „Effiziente Hilfe bei einem Herzstillstand gelingt optimal mit sofortiger Herzdruckmassage und dem schnellen Einsatz eines Defibrillators. Derzeit greifen Zeugen in nur 42 Prozent der Notfälle helfend ein.“

Wichtig sei es, die Menschen zu überzeugen, dass man nichts falsch machen kann: „Nur Nichtstun ist falsch.“ Außerdem wollen der Mediziner und sein Verein mit ihrer Arbeit Berührungsängste bei der Verwendung eines Defibrillators abbauen: „Durch einen Defi-Einsatz kann die Überlebensrate von derzeit 11 Prozent auf bis zu 70 Prozent erhöht werden.“

„Puls“ hat derzeit eine aktuelle Kampagne laufen. Krammel: „Erreichen wollen wir jeden. Unsere Vision ist eine aufgeklärte und hilfsbereite Gesellschaft.“ Durch Aufklärung, dem Schaffen von Aufmerksamkeit und Schulungen soll Mut zur Hilfsbereitschaft geschaffen werden. „Eingreifen statt wegschauen soll selbstverständlich werden.“

Wie wichtig ist eigentlich die Reanimation durch Laien? Krammel: „Die Interaktion zwischen Leitstellendisponent und dem Ersthelfer, der Wiederbelebungsmaßnahmen durchführt, sowie der rechtzeitige Einsatz eines Defis sind der Schlüssel zum Erfolg, um das Überleben eines Herz-/Kreislaufstillstandes außerhalb des Krankenhauses zu verbessern.“ In der Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hängt das Überleben des Patienten davon ab, dass Notfallzeugen mit der Wiederbelebung beginnen und – wenn vorhanden – einen Defibrillator einsetzen.

Was passiert eigentlich, wenn man einen Defi einsetzt, obwohl der Patient gar keinen Herzstillstand, sondern nur einen Kreislaufkollaps hat? Krammel: „Gar nichts. In diesem Fall würde der Laien-Defibrillator, der in Banken oder öffentlichen Gebäuden hängt und immer den Herzrhythmus kontrolliert, gar nicht auslösen.“

Der Verein „Puls“

Der gemeinnützige Verein „Puls“ hat sich dem Kampf gegen den plötzlichen Herztod verschrieben. Neben Aufklärungsarbeit zur Förderung einer „Kultur des Helfens“ steht die möglichst flächendeckende Installation von öffentlich zugänglichen Defis im Fokus der Arbeit. Weiterführende Informationen über die Aktivitäten und Ziele von „Puls“ gibt es im Internet unter www.puls.at.