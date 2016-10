Im Februar 2012 ging er in Betrieb: der dreigruppige Kindergarten Wolkenschiff in Gänserndorf-Süd. Aber schon bald war klar, dass er in Zukunft zu klein sein wird. Deshalb folgte im heurigen Februar der Spatenstich für einen Zubau. Kostenpunkt: etwa 1,3 Millionen Euro.

Seit Beginn dieses Kindergartenjahres verfügt die Betreuungsstätte nun über fünf Gruppen und bietet somit Platz für bis zu 125 Sprösslinge.

Grünen-Vizebürgermeisterin Margot Linke, sie ist für den Bereich Bildung und Jugend zuständig, erklärt im NÖN-Gespräch: „Auch der Zubau wurde – wie bereits das ursprüngliche Gebäude – in Passivbauweise errichtet, wobei die Beheizung über eine Wärmepumpe erfolgt.

Ein großer Teil des benötigten Stroms wird über die am Dach montierte Photovoltaik-Anlage bereitgestellt.“

Übrigens: Durch den Zubau wurde ein zweiter Turnsaal notwendig, der über einen eigenen straßenseitigen Eingang verfügt und als Veranstaltungsraum für Events der Stadtgemeinde bzw. von Vereinen verwendet werden kann.

Linke über das nächste Projekt: „Wir werden den dreigruppigen Kindergarten Wirbelwind hinter dem Rathaus um drei Gruppen vergrößern.“ Dieser Zubau soll im Herbst 2017 fertiggestellt sein, so die Vizebürgermeisterin.