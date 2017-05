Auch wenn die kommenden Gemeinderatswahlen in NÖ regulär erst in drei Jahren über die Bühne gehen werden, stellt sich der politisch Interessierte schon jetzt die Frage, welcher rote Gänserndorfer den amtierenden VP-Stadtchef René Lobner herausfordern wird. Fix dürfte nur eines sein: SP-Stadtrat Kurt Burghardt, der 2015 den Bürgermeistersessel verlor, wird sicherlich nicht als Spitzenkandidat der Genossen in den Ring steigen.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass sich SP-Stadtrat Christian Worlicek mit Lobner duellieren wird. Manche Polit-Beobachter hingegen glauben, dass Nationalrat Rudi Plessl, der nach seinem Rücktritt als SP-Bürgermeister von Untersiebenbrunn nun in Gänserndorf lebt, die Roten der Bezirkshauptstadt wieder zurück auf die Siegerstraße führen wird.

Dagegen spricht aber, dass Plessl seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik damit begründete, dass er als Parlamentsabgeordneter zeitlich mehr als ausgelastet sei. Also doch Worlicek? Vermutlich. Nein, mehr noch: Ziemlich sicher – weil es keine wirkliche Alternative gibt.