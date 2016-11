Viele Tennisfans in der Wiener Stadthalle fühlten sich letzte Woche bei der starken Leistung von Jürgen Melzer bei den Erste Bank Open zurückversetzt in jene Zeit, als der Deutsch-Wagramer den Sprung unter die Top Ten der Weltrangliste schaffte. Auch wenn am Ende in Runde zwei Schluss war, alleine die Tatsache, das er mit dem Spanier Bautista Agut (Nr. 15 der Welt) einen der weltbesten Spieler schlug, zeigt, welch großes Potenzial der 35-Jährige noch immer hat. Und das, obwohl er nach seiner Schulter-OP schon abgeschrieben wurde. Zu alt, zu langsam, zu wenig vari- anten reiches Spiel – Experten, Kritiker und Fans sahen ihn bereits in den Sonnenuntergang der Tennispension reiten.

Und irrten – wie so oft in der Karriere des zweitbesten heimischen Spielers aller Zeiten. Gerade Biss, Kampfgeist und unbedingter Wille – Kritikpunkte bei Melzer seit Anbeginn der Karriere – waren jetzt die Hauptgründe, warum er nach der langen Verletzungspause wieder in der Lage ist, mit den Aller besten mitzuhalten. Technisch hatte es der Marchfelder ja ohnehin immer schon drauf.

Gerade das sollten sich alle ins Gedächtnis rufen, wenn das nächste Mal kritisiert wird. So etwas erreicht man nur, wenn man den unbedingten Willen zum Erfolg hat. Und aufgegeben wird bei Jürgen Melzer nur ein Brief.