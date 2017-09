Was denkst du dir als Spieler, wenn du auf der Bank Platz nimmst, während der 43-jährige sportliche Leiter in der Startformation steht? So geschehen beim SC Leopoldsdorf, wo Klaus Dietrich in Guntramsdorf 90 Minuten spielte, während Lamzari, Ovcharovich und Navracsics maximal eingewechselt wurden.

Klar, Dietrich ist nicht irgendwer. Der sportliche Leiter hat in Deutschland und Schottland gespielt, war österreichischer Meister. Umgekehrt ist er eben 43 und die 2. Landesliga keine Erdäpfelklasse. Für das erwähnte Trio muss Dietrichs Nominierung eine klassische Watsch’n gewesen sein. Über den Erfolg der Maßnahme lässt sich streiten: Leopoldsdorf holte den ersten Punkt seit fünf Wochen, das aber beim einzigen Team, das in der Tabelle noch hinter den Marchfeldern rangiert.

Dem Trio bleibt nur das, was man als Fußballer immer als Erstes tun sollte: Entscheidung akzeptieren, stark trainieren und sich zunächst einmal selbst hinterfragen. Der andere Weg – jammern – wird nichts nützen. Egal was der Vorstand vom Auflaufen Dietrichs hält, er wird eher nicht eingreifen. Ohne den Einstieg des neuen sportlichen Leiters sowie Trainer Fading wäre es im Sommer kaum auf diesem Niveau weitergegangen. Untergräbt man das Duo, läuft man Gefahr, bald komplett ohne sportliche Führung dazustehen.