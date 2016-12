„Tote Zeit“, „Saure-Gurken-Zeit“ und wie sie sonst noch so genannt wird. Der Spätherbst und der frühe Winter, in denen Medien mangels regelmäßiger Fußballaction – so sagt man zumindest – nach Storys graben müssen, haben viele Namen. Die liegen heuer aber weit daneben.

Von den „Star-Abgängen“ in Mannsdorf über Grabenbauers Rücktritt und die Neubesetzung in Leopoldsdorf bis zum wilden Treiben in der 2. Klasse Marchfeld, wo es offenbar alle wissen wollen: Der Bezirk produziert so viel Stoff wie seit Jahren nicht.

Mittendrin im Paradies ist die Gebietsliga, die auch so spannend und brisant um die Kurve kommt wie lange nicht. Alle unsere Teams haben was für sich: Prottes als Herbstmeister mit seiner jungen Truppe, die keiner auf dem Zettel hatte; Neusiedl als vielwöchiger Spitzenreiter mit der fast unglaublichen Heim- und Auswärtsserie.

Und Hohenau? Ja, Hohenau will es offenbar so richtig wissen. Grabenbauer als Trainer und Eisenecker als Zuwachs zu einem ohnehin starken Kader – das ist ein Statement. Und wieder ein Grund mehr, sich schon auf die Rückrunde zu freuen. Zur Erinnerung: erste Runde, Hohenau gegen Neusiedl, beide in Reichweite zur Spitze. Eine Ausgangslage mit mehr Anziehungskraft kann es kaum geben.