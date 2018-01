Die Zeiten, in denen sich österreichische Politiker am Hauptplatz oder im Bierzelt von ihren Sympathisanten bejubeln lassen, sind längst vorbei. Dies zeigte einmal mehr das Event der Volkspartei vergangene Woche in der Gänserndorfer Stadthalle. Mit Filmkameras und riesigen Leinwänden, einem eigenen Regisseur, Musikern, Akrobaten und Moderatoren wurde hier Stimmung gemacht, als würde der amerikanische Präsident zur Wahl stehen.

Die Anwesenden – ca. 1.000 Personen – waren durch die Bank begeistert. Das Spektakel war auch komplett durchorganisiert und professionell inszeniert. Nichts wurde dem Zufall überlassen: Jeder Schritt und jedes Wort standen im Drehbuch.

Dass dies alles natürlich viel Geld kostet, ist klar. Kleinere, finanzschwächere Parteien können von solchen Mega-Shows nur träumen. Sie müssen weiterhin um 6 Uhr in der Früh auf den Bahnhöfen stehen und ihre Kipferl verteilen. Ein neues Zeitalter ist angebrochen und die Frage muss gestattet sein: Gewinnt künftig nur noch derjenige eine Wahl, der über genug Finanzmittel verfügt?