Nach den letzten Ergebnissen ist in Stripfing Feuer am Dach. Am Montagabend führte das auch zur ersten großen Veränderung: Trainer Schiesswald schmiss hin. Der Neue soll vielleicht schon morgen feststehen.

Die Gründe liegen auf der Hand. Zum einen hat man nach acht Spielen bereits 16 Tore kassiert, eine Defensivleistung, mit der die Marchfelder eher im hinteren Drittel der Tabelle anzusiedeln wären. Zum anderen scheint es, als hätte man sich mit dem übergroßen Kader ein Eigentor geschossen. Alle Spieler bei Laune halten zu wollen, ist schön und gut, Konstanz in Stripfing aber ein Fremdwort.

Die Abläufe, die ein Team benötigt, um erfolgreich zu sein, fehlen komplett. Wie soll sich auch eine Mannschaft finden, wenn sie jede Woche wieder ausei-nandergerissen wird? Dazu hat man den Eindruck, dass sich im 25-Mann-Kader jeder selbst der Nächste ist. Irgendwo verständlich – man will doch auch im nächsten Spiel dabei sein.

Dass man im Laufsport Fußball zusätzlich nicht um die Basics herumkommt, ist auch klar. Selbst die größten Klubs können nicht immer alles spielerisch lösen. Laufen und kämpfen müssen Pflicht sein. Fix ist allemal: Stripfing sollte – unter wem auch immer – bald zu punkten beginnen. Im Moment sind Anspruch und Wirklichkeit nämlich weit, weit auseinander.