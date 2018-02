Der Fall des VP-Stadtrats aus dem Marchfeld, der wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Unmündigen in U-Haft sitzt, zeigt wieder einmal, wie heikel und gefährlich die mediale Berichterstattung sein kann. Einerseits sollen und dürfen Politiker oder andere Personen des öffentlichen Lebens medial nicht bevorzugt behandelt werden. Andererseits können hier ganze Existenzen zerstört werden, selbst wenn sich später herausstellt, dass der Mann unschuldig ist.

Ein „Otto Normalbürger“ taucht – sollte er freigesprochen werden – in der Anonymität der Stadt unter und kann sein Leben mehr oder weniger ungestört weiterführen, weil er von niemandem als ursprünglich Verdächtiger erkannt wird. Den besagten Stadtrat hingegen kennen alle in seiner Gemeinde, der kann nur noch wegziehen – und zwar weit weg, am besten gleich in einen anderen Bezirk oder sogar in ein anderes Bundesland, andernfalls holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein.

Ist er aber schuldig, braucht er diesbezüglich von keinem Mitleid erwarten.