Zuerst hätte das im Winter mit Streusalz belastete Oberflächenwasser neben der Marchfeld-Schnellstraße im Boden versickern sollen – was die Bauern natürlich aufschreien ließ, weil diese um das Grundwasser und somit ihre Brunnen fürchteten. Jetzt plante die Straßenbau-Gesellschaft Asfinag um und will das besagte Abwasser in den Rußbach leiten – was wiederum die Grünen auf die Palme bringt. Sie haben Angst um das Wohl der Fische im Gewässer.

Früher gab es Bedenken, dass der Triel (ein Vogel) durch die S8-Trasse beim Brüten gestört wird bzw. Ziesel ihre dortigen Erdhöhlen verlieren. Hand aufs Herz: Die Triele können ihre Nester sicherlich auch zehn Meter weiter bauen – genauso wie die Ziesel ihre Höhlen. Bei Fischen sieht es aber schon anders aus: Die können nicht aus. Und wenn es sich – wie im Rußbach der Fall – um geschützte Tierarten handelt, so darf man diese auf keinen Fall gefährden.

Im schlimmsten Fall muss man, auch wenn das finanziell einen extremen Mehraufwand bedeutet, die Abwässer eben in diverse Kläranlagen einleiten.