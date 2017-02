Am Sonntag ist es also so weit: Sowohl in Dürnkrut als auch in Marchegg wird über die Errichtung von zwei Geh- und Radfahrbrücken abgestimmt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Bürgerbefragungen: In Marchegg ist das Ergebnis bindend, wenn die Wahlbeteiligung bei über 60 Prozent liegt – so hat es der Gemeinderat im Vorfeld beschlossen. In Dürnkrut hingegen ist das Votum nicht verbindlich, obwohl der Bürgermeister sagte, dass es unklug wäre, gegen den Willen des Volkes zu handeln.

Die Frage ist: Braucht der Bezirk Gänserndorf beide neue March-Übergänge? Immerhin gibt es in Schloßhof bereits eine Radfahrbrücke und der Standort für das Marchegger Pendant wäre nur rund acht Kilometer entfernt. Da würde die Querung in Dürnkrut schon mehr Sinn ergeben. In dieser Gegend befindet sich die nächste March-Brücke erst in Hohenau.

Auf der anderen Seite würden die neuen Fluss-Übergänge den Bezirk keinen Cent kosten, weil sie mit EU-Mitteln finanziert würden. Und einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul.