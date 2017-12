Der verheerende Unfall in der Gasstation Baumgarten zeigte wieder einmal, wie perfekt die Rettungskette im Bezirk funktioniert. Innerhalb kürzester Zeit waren 240 Feuerwehrleute, 40 Sanitäter und Ärzte des Roten Kreuzes sowie 70 Polizisten zur Stelle, um den Opfern zu helfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ihnen allen gebührt größter Dank und höchste Anerkennung.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Katastrophe an einem Dienstagvormittag ereignete – also zu einer Zeit, in der die ehrenamtlichen Silberhelme und Sanis gewöhnlich ihrem Hauptberuf nachgehen. Das heißt, dass viele ihre Arbeitsstelle kurzerhand verließen, um freiwillig, unentgeltlich und unter Einsatz ihres eigenen Lebens wildfremde Menschen zu retten.

Der Leitspruch der Feuerwehr „Viele Hände – schnelles Ende“ sollte sich auch in diesem Fall bewahrheiten. Nichts wäre nämlich schlimmer gewesen, als wäre nur eine Handvoll Florianis und Sanitäter vor dem Flammen-Inferno gestanden – so wie es in manchen anderen Ländern vorkommt ...