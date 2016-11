Menschen, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben, müssen viele Hürden meistern – nicht nur die sprachlichen Barrieren, die sicherlich zu Missverständnissen führen können. Behördenwege müssen erledigt werden, und die sind alles andere als einfach. Nach vielen Strapazen ist es dann umso schöner, wenn Erfolge gefeiert werden können – wie etwa die Familien-Zusammenführung in Groß-Enzersdorf.

Die Freiwilligen haben viel zu tun, manches Mal wissen sie gar nicht, wie sie alle Aufgaben auf einmal stemmen sollen. Aber aus einem Erfolg wie diesem können sie neue Kraft und Motivation schöpfen, weiterzumachen.

Egal, ob Kinder oder Erwachsene, die Freiwilligen unterstützen, wo es geht. Denn sie sind zu der Erkenntnis gelangt, dass die Flüchtlinge, die ins Land, in den Bezirk, in die Gemeinde gekommen sind, Hilfe brauchen. Ohne diese Unterstützung kann es nicht gelingen, Menschen in einer neuen Welt zu integrieren. Denn wie die Erfahrung zeigt: Der Wille zur Integration muss auf beiden Seiten vorhanden sein.