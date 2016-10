Nicht wenige schmunzelten, als am Freitag die Bestätigung für das kam, was bereits gemunkelt wurde: Gerald Schalkhammer kehrt zum SC Lassee zurück.

Am Montag begann seine zweite Amtszeit, 114 Tage nach dem Abschied bei der Meisterfeier. Dazwischen ist viel passiert: Lassee verlor neben dem Coach auch zwei Drittel der Stammelf und den sportlichen Leiter. Schalkhammer kam in der 2. Landesliga West unter – für fünf Runden.

Auch in Lassee war das Projekt Peschek bald auf Crashkurs. Der neue sportliche Leiter Norbert Friedrich übernahm selbst, was auch nicht half. Jetzt schließt sich also der Kreis.

Man könnte meinen, Lassee hätte sich das ersparen können, nachdem so viel Aufwand betrieben wurde, um wieder in die 2. Landesliga zu kommen. Das begrenzte Budget verhinderte aber ebenso Kontinuität im Personal wie zwischenmenschliche Probleme. Ob Schalkhammer, Mittermayer, Friedrich oder Peschek: Jeder hat seinen Anteil und seine Version der Ereignisse.

Gewonnen hat in all dem Trubel keiner. Das wird aber alle, die noch beim SCL tätig sind oder etwas auf ihn halten, weniger stören als das, was dabei rauskam – Lassee ist mit einem Punkt Letzter. Für Schalkhammer & Co ist das aber auch eine Chance: Sollte es gelingen, das Schiff wirklich wieder auf Kurs zu bringen, wird alles andere bald vergessen sein.