Das mehrtägige Musikfestival, das im September bei der Ruine in Markgrafneusiedl über die Bühne ging, sorgt weiterhin für Ärger bei manchen Anrainern. Sie sprechen von einer massiven und untragbaren Lärmbelästigung. Einer der Anrainer erklärte sogar, dass er für die Zeit des Festes in ein Hotel ziehen musste, damit er nachts schlafen konnte.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Festival-Verantwortlichen von 45 Dezibel – was einer ruhigen Wohnung entspricht – und sogar von nur 30 Dezibel (Geflüster) sprachen, während die Betroffenen 130 Dezibel (Flugzeugstart) maßen. Irgendetwas haut da nicht hin – das sollten sich die zuständigen Behörden einmal genau ansehen.

Stimmt es, dass die Musik objektiv gemessen tatsächlich so laut ist, dass Anrainer in ein Hotel flüchten müssen, kann und darf man solche Veranstaltungen als Gemeinde nicht dulden. In diesem Fall muss es auch rechtliche Möglichkeiten geben, derlei Events zu verbieten. Untertags kann man gegen Lärm nicht viel ausrichten, aber die Nachtruhe muss immer gewährleistet bleiben.