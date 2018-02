Sie will es also noch einmal wissen und wird bei der Wahl des grünen Bezirksparteivorstandes als Sprecherin kandidieren: Die Gänserndorfer Gemeinderätin Beate Kainz. Bis Jänner 2017 hatte sie diese Funktion bereits inne und wurde damals von der Aderklaaerin Amrita Enzinger abgelöst. Nachdem Letztere nun aus dem Landtag ausscheiden muss, stellte sie ihr Amt als Bezirkschefin zur Verfügung und tritt auch nicht mehr an.

Für Kainz sollte der Urnengang eine „gmahde Wiesn“ sein. Sie ist in der Öko-Partei des Bezirks gut vernetzt und sollte somit eine Mehrheit bekommen – vor allem, wenn man bedenkt, dass es nur wenige Alternativen gibt, die für diesen Job infrage kommen.

Einer wäre der Groß-Enzersdorfer Stadtrat Andreas Vanek, der auch schon einmal Grünen-Bezirkschef war – er soll aber bereits parteiintern bekundet haben, dass er kein Interesse habe. Der Gänserndorfer Vizebürgermeisterin Margot Linke wiederum fehlt die Zeit für das vakante Amt. Bleibt nur noch die Deutsch-Wagramer Gemeinderätin Bettina Bergauer. Vielleicht tritt ja sie gegen Kainz an.