In Deutsch-Wagram ließen die Roten gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien die jüngste Gemeinderatssitzung platzen. In Groß-Schweinbarth kamen nur zwei der neun SP-Mandatare zur Sitzung, woraufhin das Ortsparlament nicht mehr beschlussfähig war. Bei der vergangenen Gänserndorfer Gemeinderatssitzung, die ungewöhnlich lange (2,5 Stunden) dauerte, beantragten die Genossen gleich zwei Sitzungsunterbrechungen.

Sie SPÖ im Bezirk zeigt also wieder Zähne – natürlich dort, wo sie auf der Oppositionsbank sitzt. Und das knapp vor Weihnachten, wenn gewöhnlich parteipolitischer Friede herrscht. Es ist auch weit und breit kein kommunaler Urnengang in Sicht. Die nächste Gemeinderatswahl geht offiziell erst 2020 über die Bühne.

Planen die Genossen in den betroffenen Orten vielleicht einen vorzeitigen Wahlgang? Auch das ist unwahrscheinlich: Gegen die amtierenden schwarzen Bürgermeister in den besagten Gemeinden können sie derzeit nur verlieren. Aber wer weiß schon, was die Parteistrategen im Hintergrund planen ...