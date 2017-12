Innerhalb der FPÖ im Bezirk geht es derzeit rund: Während der Orther Gemeinderat Markus Ripfl wieder mit umstrittenen rechten Aktionen auffällt, trat der Leopoldsdorfer Gemeinderat David Leitner zurück, weil er – wie er selbst sagt – das Chaos von Bezirksparteichef Herbert Steindl nicht mehr toleriert.

Auch der ehemalige Hohenauer FPÖ-Obmann Hannes Wlas, der seine Funktion plötzlich abgeben musste, weil er offiziell gar kein Parteimitglied sei, schießt sich immer mehr auf Steindl ein. Die Gemeinderätinnen Gerda Busch (Strasshof) und Ernestine Soucek (Dürnkrut) sollen ebenfalls zu den Aufsässigen zählen.

Und was macht Steindl? Er schweigt bzw. beschwichtigt, was natürlich die denkbar schlechteste Vorgangsweise in so einer Situation ist. Wenn es intern kriselt, kann man das nicht aussitzen. Was es jetzt braucht, ist entweder ein Machtwort des Bezirkschefs samt Köpferollen – dafür bräuchte Steindl natürlich die Rückendeckung durch die Landespartei – oder er muss seinen Hut nehmen, falls er selbst nicht mehr fest im Sattel sitzt.