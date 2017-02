Die Asfinag präsentierte ihr Straßenbauprogramm 2017. Heuer werden österreichweit 1,2 Milliarden Euro in Autobahnen und Schnellstraßen investiert. Während die Außenring-Schnellstraße S1 (von Schwechat über Groß-Enzersdorf nach Süßenbrunn) noch in einem Nebensatz erwähnt wird – angestrebter Baubeginn ist 2018 – scheint die Marchfeld-Schnellstraße S8 (von Raasdorf nach Gänserndorf) in den Plänen gar nicht mehr auf.

Umweltschützer und „Asfinag-Schreck“ Wolfgang Rehm aus Marchegg bewertet das Fehlen von S1 und S8 im aktuellen Straßenbauprogramm natürlich positiv. Den Autobahnbefürwortern wiederum stößt der besagte Umstand mehr als sauer auf. Wobei: Immerhin rechnet die Asfinag damit, dass sie kommendes Jahr mit der Errichtung der S1 beginnen kann. Und diese ist ja bekanntlich die notwendige „Vorstufe“ für die S8. Also kann weiterhin gehofft werden, dass die Marchfeld-Schnellstraße in absehbarer aus dem Boden gestampft wird. Vielleicht scheint sie ja im Straßenbauprogramm 2018 wieder auf.