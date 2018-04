Der Rüsselkäfer ist derzeit nicht nur in aller Munde, sondern auch auf den Äckern im Bezirk. So harmlos das Krabbeltier aussieht, so gefährlich könnte es für die Region werden. Das Insekt vergreift sich nämlich an den Zuckerrüben-Pflanzen und ruiniert ganze Ernten. Fazit: Gibt es zu wenig Rüben, würde dies das Aus für die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf bedeuten.

Die Alarmglocken schrillen deshalb gewaltig. 450 Jobs in der Zuckerfabrik sind plötzlich in Gefahr. Dazu kommen noch zahlreiche andere Arbeitsplätze, die ebenfalls betroffen wären – bei den Zu- und Ablieferern, bei den Landwirten, die die Rüben anbauen etc.

Die alle würden dann in den Arbeitsmarkt strömen. Haken an der Sache: Im Bezirk sind große Firmen mittlerweile rar. Personelle Kahlschläge gab es bereits beim Pharma-Konzern in Orth, beim Tiefkühlgemüse-Betrieb in Groß-Enzersdorf und natürlich bei der OMV in Gänserndorf. Die Arbeiter müssten also nach Wien auspendeln – dafür fehlt aber wieder die nötige Infrastruktur. So hart dies für Umweltschützer klingen mag, aber: Der Käfer muss weg!