Die Gänserndorfer Grünen verteilten am Wochenende eigens für ihre Kandidatin angefertigte Flyer und Wahlgeschenke – gemeint ist Vizebürgermeisterin Margot Linke, die aber nicht als Bezirks-Spitzenkandidatin antritt. Das ist nämlich die amtierende Landtagsabgeordnete Amrita Enzinger aus Aderklaa. Das heißt: Die Stadt-Grünen rühren die Werbetrommel für die Drittplatzierte auf der grünen Kandidatenliste des Bezirks.

Bei der ÖVP wäre so eine Vorgangsweise noch nachvollziehbar, weil dort jener Kandidat in den Landtag einzieht, der die meisten Vorzugsstimmen einheimst. Bei der Öko-Partei des Bezirks hingegen könnte ausschließlich Enzinger im Landesparlament Platz nehmen – Linke zu pushen, bringt also gar nichts, außer böses Blut innerhalb der Gruppe.

Und dieses gibt es zwischen Enzinger und Gänserndorfs Grünen-Sprecherin Beate Kainz schon länger. Dass Letztere nun unverblümt einen Wahlkampf für Linke und nicht für Enzinger führt, zeigt einmal mehr, wie tief der Graben zwischen den beiden bereits ist.