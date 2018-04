In Hohenau ist der gesamte blaue Vorstand rund um Obmann Hannes Wlas zurückgetreten. Grund: Unstimmigkeiten mit der Bezirks-FPÖ und deren Chef Herbert Steindl. Was auf den ersten Blick wie eine weitere Spaltung innerhalb der Freiheitlichen im Bezirk anmutet, könnte auf den zweiten Blick auch als Neuanfang gesehen werden.

Mit Wlas, Ernestine Soucek (Dürnkrut), Gerda Busch (Strasshof) und teilweise auch David Leitner (Leopoldsdorf) hat Steindl mittlerweile alle seine internen Kritiker politisch überlebt. Soucek trat bekanntlich aus der Partei aus, Leitner legte seine Funktionen zurück, Busch ihre Obmannschaft in der Ortspartei. Letztere soll Gerüchten zufolge auch planen, in ein anderes Bundesland zu übersiedeln.

So weit, so gut – für Steindl. Dieser kann sich nun in den besagten Gemeinden neue Mitstreiter suchen, die voll und ganz hinter ihm stehen – zumindest so lange, bis diese vielleicht einmal anfangen, aufzubegehren. Fakt ist derzeit: Mit Wlas’ Rücktritt hat Steindl auf jeden Fall einen Feind weniger.