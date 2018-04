Der Fall einer 38-jährigen Frau aus dem Bezirk, die aufgrund einer chronischen Erkrankung am Arbeitsmarkt kaum vermittelbar ist, zeigt wieder einmal die Grenzen des hiesigen Sozialsystems auf. Gefangen im Bürokratiedschungel des AMS, das sie zum zweiten Mal umschulen wollte, sah die gelernte Floristin nur noch einen Ausweg – die Selbstständigkeit. Aber auch da wollte das AMS die verzweifelte Frau zuerst nicht unterstützen.

Das änderte sich schlagartig, als die NÖN beim Gänserndorfer AMS-Chef Alfred Walbert intervenierte. Jetzt wird der 38-Jährigen der Weg in ihren neuen beruflichen Lebensabschnitt geebnet. Man muss an dieser Stelle Walbert danken, dass er sich nicht stur an die Vorgaben seiner Behörde hielt, sondern über den Tellerrand hinausblickte.

Klar: Das AMS sucht nur Jobs für Arbeitnehmer und nicht für Unternehmer. Trotzdem wird der Frau nun durch Kurse die Möglichkeit geboten, sich als Floristin selbstständig zu machen. Sollte die 38-Jährige diesen Sprung schaffen, profitiert natürlich auch das AMS davon – eine Arbeitssuchende weniger im Computer des AMS.