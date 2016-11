Der Traum vom Wiederaufstieg rückt für die Handballer immer weiter in die Ferne. Atzgersdorf siegte völlig verdient, hat damit in der Regionalliga die Zügel in der Hand. Noch dazu mit einer Art Blaupause, wie die Gänserndorfer ihren UHC im Idealfall sehen wollen: Tempo-Handball einer jungen Mannschaft mit vielen Einheimischen. Wobei einigen das Adrenalin fast schon bei den Ohren rauskam.

Während sich Atzgersdorf so in einen Rausch ballerte, regierte bei Gänserndorf zunehmend Verunsicherung. Um die technischen Fehler zu zählen, hätte man ein Flipchart benötigt. Ärgerlich, weil der Kader so ausgeglichen und breit aufgestellt wie schon lange nicht scheint. Diese PS auch auf den Hallenboden zu bringen, ist aber offenbar nicht möglich.

Warum, ist die Frage. Die Trainingsbeteiligung soll weiterhin überschaubar sein, was immer Gift ist. Wer glaubt, diese Ligen im Vorbeigehen zu gewinnen, dem mangelt es an Respekt oder Selbsteinschätzung.

Der Druck, es heuer schaffen zu müssen, um „Spitzenhandball“ in Gänserndorf zu retten, scheint auch nicht zu helfen. Der ist hausgemacht, aber nicht mehr zu ändern. Man wird ihn stemmen müssen oder sich mit möglichen Neustart-Varianten beschäftigen. Ab und zu braucht es eben einen Schritt zurück, um wieder Anlauf zu nehmen.