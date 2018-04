Die Strafen in der Causa Ringelsdorf lassen kaum eine andere Möglichkeit, als sich an den Kopf zu greifen. Das Spiel gegen Gaweinstal, das die Sache angezeigt hatte, wird strafverifiziert. Die Resultate aller anderen Spiele, zu denen es Verdachtsmomente gab, bleiben. Dazu gibt’s – abseits von einer Sperre für Markus Sommer, unter dessen Namen jemand anderer gespielt hatte – 100 Euro Geldstrafe für den Verein. Die unterbieten sogar noch die 200, die Prinzendorf zuletzt kassierte.

Der Verband handelt unter der Prämisse „Wo kein Kläger, da kein Richter“. Im Fall Prinzendorf gibt es einen Spieler, der neben der strafverifizierten Partie auch zu einer zweiten sagt: „Ich war in der Schweiz, ich habe nicht gespielt.“ Ist aber egal, hat ja keiner rechtzeitig beanstandet. Im Fall Ringelsdorf gibt es Fotos aus dem Herbst, die zumindest sehr stark vermuten lassen, dass Unrechtes vor sich ging. Egal, hat ja keiner beanstandet.

In Sachen Geldstrafen: Es ist klar, dass man nicht 10.000 Euro auferlegt, man will ja die Vereine nicht umbringen. Aber 200 Euro für Prinzendorf, die jetzt mit 100 für Ringelsdorf sogar noch einmal unterboten wurden? Das ist nicht nur eine Einladung, sondern fast schon eine Aufforderung, es wieder zu tun. Zum Vergleich: Der SK Spannberg fasste zuletzt für Kritik am Schiedsrichter 220 Euro aus.